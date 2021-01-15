WSJ：埃克森美孚遭SCE調查 盤中股價暴跌逾5%

《華爾街日報》週五 (15 日) 報導 ，石油巨頭埃克森美孚因為因二疊紀盆地資產評估問題遭到美國證券交易委員會 (SEC) 的調查。

截稿前，台北時間週五晚間 11 時許，埃克森美孚 (XOM-US) 下跌逾 5.29%，暫報 47.66 美元。

過去幾年，埃克森美孚大舉投資以提高產量，包括圭亞那項目和美國頁岩區二疊紀盆地 (Permian Basin) 的頁岩油生產項目。

據該公司去年 11 月表示，將在未來五年內削減數十億美元的資本支出並僅投資其最佳資產，計劃 2021 年提高二疊紀盆地的石油產量。然而，埃克森美孚對二疊紀盆地釋出有關的投資訊息，卻可能是誇大不實。

《華爾街日報》引述吹哨人報導，艾克森美孚誇大了二疊紀盆地的關鍵資產的估值。一些員工透露，艾克森美孚執行長 Darren Woods 的二疊紀盆地的計劃是不切實際的。

幾名參與評估資產估值的人員抱怨說，在該公司的壓力下，他們被迫在二疊紀盆地的鑽井速度做出不切實際的假設，以達到更高的估值。

艾克森美孚發言人 Casey Norton 拒絕評論 SEC 是否真的有進行調查，但表示若該公司有需要提供 2019 年的資料，他們將會全力配合調查。

因新冠疫情持續打擊，艾克森美孚在 2020 年出現有史以來最慘的財報。去年 8 月 31 日道瓊工業指數擁有 92 年歷史的埃克森美孚被踢出成分股，造成其股價大挫。去年 10 月埃克森美孚斷臂求生、宣布將再 2021 年間大裁員近 1.4 萬人，相當於總人力的 15%。