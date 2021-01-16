傳蘋果內部測試折疊螢幕 今年iPhone可能兼具臉部與螢幕指紋辨識

彭博引述知情人士說法報導，蘋果 (AAPL-US) 內部正在 iPhone 上測試折疊螢幕，未來有可能成為三星 Galaxy Fold 與其他品牌折疊手機的對手，但今年的新手機 iPhone 只會有小幅改變，據說將再次採用 Touch ID，在臉部辨識之外增加螢幕下指紋辨識的選項。

消息來源透露，蘋果已經開發出折疊螢幕原型，供內部測試使用，但尚未拍板是否真正推出折疊手機，因此測試尚未擴大到螢幕以外，實驗室尚未開發出完整的折疊手機原型機。

和三星 Galaxy Fold、摩托羅拉 Razr 以及華為等中國品牌的折疊手機一樣，蘋果將能藉由折疊功能推出便於攜帶、但螢幕尺寸更大的 iPhone。

目前市面上的折疊手機螢幕尺寸介於 6 到 8 吋，而據彭博報導，蘋果內部討論過幾種折疊螢幕尺寸，選項包括螢幕展開後尺寸類似於 iPhone 12 Pro Max 的 6.7 吋螢幕。

知情人士說，蘋果正在測試的可折疊螢幕類似三星 Fold，螢幕後方有個幾乎看不見的絞鍊。而微軟等其他公司最近推出的折疊手機，則是靠著明顯可見的絞鍊把兩個分開的螢幕連接在一起。

儘管蘋果內部已經展開測試，但距離螢幕可折疊 iPhone 問世可能還要好幾年，甚至根本不會成真。蘋果不願對此報導置評。

螢幕下指紋辨識可望重出江湖

目前蘋果正在專注今年稍晚將推出的 iPhone 和 iPad，知情人士說，2020 年 iPhone 設計大躍進之後，今年變化預料不大，有可能推出將 iPhone 12 升級、數字後加上 「s」命名的手機。往年的 s 系列手機通常是稍微升級的新 iPhone，如 iPhone 6 之後推出的 6s。

彭博指出，今年 iPhone 最大改變將是搭載螢幕下指紋辨識 (in-screen fingerprint scanner)，讓使用者在 Face ID 臉部辨識、手動輸入密碼之外，多一個解鎖手機的選項。

蘋果 2017 年推出的 iPhone X 不再使用 Touch ID 指紋辨識，但此功能保留在 Mac 筆電和較平價的 iPhone 機種上。

然而疫情爆發後人們需要經常戴口罩，因此很難靠臉部辨識解鎖手機，同時許多 Android 手機用戶能透過指紋辨識，以快於臉部辨識的速度打開手機，讓指紋辨識在 iPhone 有了復活的機會。

據了解，蘋果不會移除臉部辨識掃描器，保留給擴增實境 (AR) 和相機功能使用。

本月稍早，供應蘋果 5G 數據機晶片的高通 (QCOM-US) 推出速度更快的螢幕下指紋辨識感測器。

平板電腦方面，蘋果研擬中的新款 iPad Pro 和目前機種外型相仿，但將增添 MiniLED 螢幕和更快的處理器。此外，蘋果也在研發一款設計更輕薄、類似 2019 年 iPad Air 的入門款 iPad。

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