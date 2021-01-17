拜登走馬上任、聯發科發表新晶片、2020年外銷訂單 本周大事預告

美國準總統拜登將在周三 (20 日) 走馬上任，就職演說內容為全球關注焦點，聯發科也將在同日發表最新天璣系列晶片，市場預期採用 6 奈米製程，迎戰高通最新款旗艦晶片，經濟部則在本周公布 2020 年 12 月外銷訂單，挑戰「連十紅」，並改寫全年紀錄，以下是本周大事預告：

拜登周三宣誓就職 演說內容全球矚目

美國準總統拜登 (Joe Biden) 將在本周三宣誓就職，並在同日晚間發表就職演說，向外界說明抗疫策略、紓困政策等，同時，全球也關注，拜登如何透過演說、掌握話語權，凝聚美國民眾意識，帶領美國度過疫情帶來的衝擊。

拜登紓困案上周已提前曝光，預期將投入高達 1.9 兆美元，用於抗疫、援助經濟復甦，尤其，民主黨此次以些微優勢，掌控國會參眾兩院，市場看好，拜登完全執政時代到來，通過紓困案的機率很高。

聯發科推 6 奈米新晶片 強碰高通新款旗艦驍龍 888 系列

聯發科 (2454-TW) 此次新品發表會主題為「芯生．感觀」，市場預期，聯發科將推出採用台積電 (2330-TW)6 奈米製程的新款旗艦級晶片，命名為天璣 1200，第一季就會進入量產，並在第二季逐步放量，正面迎戰高通 (QCOM-US) 最新旗艦晶片驍龍 888 系列。

市場看好，高通最新晶片驍龍 888 系列，儘管採用三星 5 奈米製程，功耗卻遠高於上一代驍龍 865 系列，也影響小米 11 系列銷售，聯發科則藉由與台積電的合作，推出 6 奈米製程的新款旗艦級晶片，可望獲得更多機會。

2020 年 12 月外銷訂單戰「連十紅」 全年將締造新猷

經濟部統計處將在周三公布去年外銷訂單，受惠蘋果 iPhone 熱銷、傳產貨品需求持續回溫，11 月外銷訂單金額再度創下歷史新高，12 月在電子、傳產動能延續下，可望再優於 11 月，估呈現連十紅，全年外銷訂單金額更可衝上 5296-5311 億美元，年增 9.3%-9.6%，改寫新猷。

興櫃股王穎崴掛牌上市 每位中籤戶潛在報酬達 3 成

測試介面大廠穎崴將在本周三 (20 日) 以每股 348 元掛牌上市，由於歷年興櫃股王如精測、信驊等上櫃後，股價表現亮眼，也讓外界對穎崴抱以期待，此次公開申購中籤率僅 0.44%，以上周五收盤價 467.5 元計算，每位中籤戶可望淨賺 11.95 萬元，潛在報酬高達 34%。