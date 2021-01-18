玻璃價格傳漲100% 台玻營運喊衝

台玻 (1802-TW) 受惠太陽能需求明顯復甦，加上面板產業需求暢旺，且日本玻璃大廠電氣硝子日前發生事故，面板用玻璃因此大缺，在供給出現缺口同時需求維持高檔下，玻璃價格傳出大漲 100%，供應商台玻開始反應漲價效益，去年 12 月營收衝上 47.5 億元，創新高，營運喊衝。

玻璃需求近期強進，首先是受惠中國政府持續推動供給側結構性改革、嚴禁新增產能下，加上當地工廠復工帶起的拉貨潮及南方水災重建題材，建築玻璃價格開始上漲。

另一方面，去年底以來，由於太陽能需求逐漸復甦，太陽能模組需要以大面積的玻璃進行封裝，用量龐大，加上在面板需求暢旺下，對玻璃需求量因此大增。

供給方面，日本電氣硝子 (NEG) 近期在日本高槻市玻璃工廠的玻璃熔爐與供料槽發生事故，影響第一季玻璃基板供應，導致市場更加供不應求。在供給吃緊、需求成長下，近期傳出玻璃價格暴漲超過 100%。

台玻去年第三季受惠建築玻璃價格上漲，加上中國市場賺錢，第三季單季 EPS 達 0.47 元，前三季也因此順利轉盈，每股純益 0.08 元；在建築玻璃價格走揚，加上中國大陸市場獲利下，去年全年營運有機會維持正數，今年表現將更上層樓。