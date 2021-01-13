聯發科扭轉平價形象 股價寫新高叩關9字頭 市值衝破1.4兆元

聯發科 (2454-TW) 昨日在 OPPO 發表會中，一舉扭轉平價形象，今 (13) 日獲買盤青睞，股價一度衝上 899 元，再寫新天價，終場儘管漲幅收斂，仍大漲逾 4%，達 884 元，蓄勢挑戰 900 元大關，市值達 1.4056 兆元，與鴻海 (2317-TW) 差距收斂至 700 億元。

聯發科近日股價頻創高，內外資卻呈現對做，外資逢高調節持股，本周累計賣超 866 張，投信則買超 1384 張，已連續 12 個交易日加碼，自營商也同樣站買方，小買 202 張。

聯發科在昨日 OPPO 新品發表會中，擔綱旗艦級先發，奪下 Reno5 系列中的最高階機種 Reno 5 Pro 訂單，正式進軍 20000 元以上的產品價格帶，相較去年 Reno 4 系列全數採用高通處理器，聯發科此次扳回一城，扭轉過往平價形象，也令市場驚豔。

聯發科預期在 1 月 20 日發表 5G 全新旗艦級晶片天璣系列，市場看好，新晶片將採用台積電 (2330-TW) 6 奈米製程，晶片命名為天璣 1200，第一季就會進入量產，並在第二季逐步放量，挹注上半年營運淡季不淡。

聯發科也將在月底 27 日舉辦法說會，市場預期，除了將公布第四季、去年全年財報外，也將釋出今年上半年營運展望、5G 手機市場預測，以及新事業發展，同時，近期半導體供應鏈產能吃緊也將成為市場關注焦點。