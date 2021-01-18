鋅價去年Q4快速走高 鋼聯今年展望樂觀

台灣鋼聯 (6581-TW) 去年第四季受惠鋅價走高，單季營收 6.05 億元，創 8 季新高，季增 65.82%，年增 66.32%，全年營收 16.22 億元，營收年減幅度收歛到 1.72%；鋼聯看好鋅價將維持高檔震盪，加上原料焦碳價格下滑，有助獲利提升。

國際鋅價走高趨勢不變下，鋼聯推估，上游原料來源不足，同時，美國的鋅金屬冶煉業者也首度向鋼聯探詢下訂單採購鋼聯生產的氧化鋅可行性，鋼聯樂觀今年業績可望成長。

鋼聯總經理方彥斌指出，2020 年上半年因新冠狀病毒肺炎疫情影響，鋅金屬庫存量持續增加，凸顯市場擔憂疫情對需求的打擊，隨著全球經濟受疫情影響的不確定性，拖累國際鋅價下跌，但去年下半年美元指數下滑，且歐美國家重啟經濟活動，促使國際鋅價逐步回升至每公噸 2800 美元。

鋼聯統計指出，2020 年全年平均鋅價 2265 美元，較 2019 年實際數 2549 美元減少 11%，拖累鋼聯產品氧化鋅銷售單價，造成前三季營收獲利衰退。

鋼聯 2020 年前三季營收 10.17 億元，年減 20.97%，稅後純益 1.71 億元，年減 52.99%，每股純益為 1.54 元，但去年第四季營收走高到 6.05 億元，創 8 季以來新高，季增 65.82%，年增 66.32%，全年營收 16.22 億元，年營收衰退幅度收歛到 1.72%。

方彥斌指出，2020 年鋼聯主要燃料成本的焦碳價格，受疫情打擊需求減緩，單價下滑，較 2019 年衰退 27%，對鋼聯推升獲利有助益。

台灣鋼聯 100% 轉投資子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策。2020 年底完成第 4、5 座蒸壓釜擴充產線至 5 條，2021 年起將拉高處理量能增加 30%。此外，廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，已於 109 年底正式啟用，將跨足爐碴預拌混凝土業。