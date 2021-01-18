永冠-KY台中港新廠啟動 預計下周取得建照

鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 將在台中港建新廠，前置作業緊鑼密鼓進行中，預計下周可取得建照，新廠也已敲定承包商，將由潤弘精密 (2597-TW) 負責新建工程。

永冠目前產能絕大多數都在中國，在去全球化趨勢下，將在台灣、泰國建置新廠，分散風險，台中港工廠預計下周取得建照，2022 年投產，2023 年達到量產狀態、進入交貨高峰期。

永冠規劃，台中廠年產能將達 8-10 萬噸，投產首年可達 25% 產能，並逐年增加，預計 2025 年達到產能滿載；目前台中廠已與西門子、MVOW 等一線風機系統商簽訂供應合約，也與美國奇異密切接觸中。

永冠預期，當台中廠年產能達 8 萬噸，永冠在全球海上風機鑄件市場的市占率，將從現在的不到 5％、大幅成長至 22％。

除台中廠外，永冠也瞄準泰國市場免稅、減半投資等優惠政策，擁有成本較低廉優勢，將在泰國動工興建年產能 4.5 萬噸新廠，將於 2021 年動工，預計 2023 年完工投產，生產陸上風機，及產業機械、注塑機鑄件。

永冠去年出貨噸數達到 17.6 萬噸，優於原先預期，永冠看好，在新客戶及再生能源市場需求成長帶動下，目標全年出貨噸數達 18.5-19.5 萬噸，相當於成長 5-10%。