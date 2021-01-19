永豐銀綠色金融去年繳10大亮眼成績 融資太陽能電廠4594座

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行致力發展綠色金融，去 (2020) 年寫下包括融資太陽能電廠 4594 座等 10 大亮眼成績單，永豐銀行總經理莊銘福表示，為發展綠色金融、邁向企業永續之路，永豐銀採行多管齊下的發展方針，打造政策、產業及綠色金融三贏局面，迎向綠能新紀元。

莊銘福表示，為發展綠色金融，協助台灣開創太陽能電力新紀元，截至去年底，永豐銀融資合作的太陽能電廠達 4594 座、總發電量約達 1.41 GW(百萬瓩)，融資餘額達 392 億元，今年將可望挑戰累計 1 座核能電廠裝置容量，持續攜手產業加速台灣發展潔淨能源，齊力推動能源轉型。

深耕綠色金融 打造產業生態圈

永豐銀行表示，為響應政府力推綠色能源並積極跨界建構產業生態圈，去年成功推行台灣第一個「漁電共生」專案融資，讓太陽能從屋頂進入地面再跨向水面，打造多元化電力供應樣態。

同時，正式成為首家加入 PVGSA 的銀行，扮演產業與市場發展的重要橋樑，並協同台灣北、中、南主要工業區共同舉辦太陽能產業說明會。此外，簽署「赤道原則」，成為全球第 102 家赤道銀行，致力於責任授信，驅動更多產業鏈為全球永續善盡心力。

開拓再生能源市場 迎向新紀元

除了推動產業生態圈外，業務發展亦持續創新，永豐銀行指出，去年 7 月積極促成全台首件綠電交易融資案，協助企業接軌 RE100(百分之百再生電力) 的國際潮流。

永豐銀近年亦致力發展永續金融商品，去年發行台灣首檔可持續發展債券，以及 2017 年首檔 4500 萬美元與 2019 年的新台幣 30 億元綠色債券，大力支持再生能源及綠色環保產業；自前年起則籌組大型太陽能電廠聯貸案，目前主辦聯貸合計裝置容量達逾 500 MW(百萬瓦)。

創新綠色金融 備受國內外肯定

永豐銀行表示，旗下積極創新綠色金融服務，備受主管機關與國內外媒體肯定，去年獲金管會「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業及再生能源產業特別獎，經濟部則連續 5 年頒予「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」，《卓越》雜誌連續 3 年頒予綠色金融相關獎項，以及國際財經雜誌《The Asset》頒發「The Asset ESG Corporate Awards 2019」（環境、社會、治理）大獎等多重肯定。