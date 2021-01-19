葉倫聽證會前美元疲軟 自一個月高點滑落

基於對美國財政部長提名人葉倫 (Janet Yellen) 作證前的審慎態度，美元在亞洲周二 (19 日) 盤中表現弱勢，由原本近一個月的高點滑落，交易員密切關注即將上任拜登政府的匯率政策。

美元指數在亞洲交易時段下跌約 0.1%，至 90.708。媒體報導，葉倫將會在聽證會上明確表態，強調美國不會為競爭優勢尋求弱勢美元。

但另一方面，已取得的書面文件顯示，葉倫將表明政府在推出援助計畫時，必須「規模宏大」，這與拜登 1.9 兆美元的刺激計畫呼應。拜登認為，現階段需要大膽投資來提振經濟，加快疫苗分發以控制疫情。

葉倫預計表達，在目前低率處於低點的情況下，所能做的最明智的事情，就是採取大規模行動。她認為，雖然要付出很大的成本，但獲益將遠高於成本。

在美元部分，葉倫認為，美元和其他貨幣的價值應由市場決定，市場能調節及反映經濟經效的變化。

這與即將離任的川普總統看法形成鮮明對比，川普經常反對美元走強，並多次指控貿易夥伴刻意貶值。

在美元去年大跌近 7% 之後，許多分析師仍傾向看壞美元。CMC Markets 首席策略師 Michael McCarthy 表示，目前已看到葉倫的言論，她本身不會推行疲軟的美元政策，但這並不意味著，聯準會的整體政策不會讓美元走弱。