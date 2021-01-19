〈台驊法說〉空運運價可望維持高檔 海運展望趨分歧

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (19) 日召開法說會，由董事長顏益財親自主持，顏益財認為，上半年海運市場缺櫃缺工問題仍將延續，農曆年後長程線市況熱絡無虞，甚至至少可維持到第三季，惟須留意近洋線運價恐相對不易維持高檔，而空運市場方面，因疫苗運輸將占掉大量運力，運價持續處在高檔可期。

顏益財指出，歐美市場需求仍在增加，再加上疫苗運輸需求，勢將排擠空運貨轉單至海運，長程線海運需求「還是很大」，但也提醒，近洋線大漲原因是貨櫃被調往遠洋， 一旦櫃子回來，要維持在每 TEU 900-1000 美元的高檔價格恐怕有困難。

空運方面，據 IATA 報告指出，未來 18-24 個月需要約 8000 架波音 747 貨機運輸疫苗，但目前可用貨機僅 2000 架左右。

顏益財說，由於疫苗運輸將占掉大量運力，加上目前客載貨機有高達 60% 以上停飛，這個月空運價格維持在每公斤 4.5 美元左右，預料在疫苗未普及前，將如同去年第二季防疫物資運輸，使空運運價處在高檔水準。

展望後市，顏益財認為，下半年度仍需觀察新冠肺炎疫情發展狀況、全球施打疫苗情況，以及美國新政府對中國貿易政策等重點，若疫情能有效控制，各國經濟肯定會穩定復甦成長，全年展望可樂觀看待。