首家純網銀正式營運 樂天首推兩大引擎 祭台幣7天高利定存

台灣首家純網銀樂天國際銀行今 (19) 日正式對外營運，為台灣開啟了純網銀數位金融的全新紀元，樂天國際銀行一上線就推出兩大殺手級的金融創新引擎，「快樂會員制度 (Happy Program)」和「樂天生態圈」，其中，「快樂會員制度」的會員可以與日本同步享有「樂天點數平台」，堪稱一大突破。此外推出台幣 7 天定存，提供年利率高達 10 倍定存的年利率。

樂天國際銀行獲得台灣近 30 年來第一張新發的銀行執照，也是目前三家純網銀中，唯一正式對外營運，且股東是具有純網銀實戰經驗、首次跨足海外市場的日本樂天銀行，將累積近 20 年無店鋪銀行 (純網銀) 的經驗傳承給台灣。

為了籌備台灣的樂天國際銀行，自 2018 年，總經理佐伯和彥即率領資安等大將來台籌備，以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念。

樂天國際銀行提供的服務，只要有網路，客戶都能透過手機 APP 或電腦官網在線上完成。在正式營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、APP 轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或 App 即可啟用卡片，卡片可於國內及國外提款，在日本 ATM 可直接提領日幣，同時日本提款可依會員等級享有免手續費的優惠。

樂天國際銀行表示，純網銀和一般銀行最大的不同在於「沒有分行」，不但為客戶省下了前往分行的時間，樂天國際銀行還提供 24 小時的真人在線客服，讓客戶可以選擇自己喜歡的方式，透過文字、電話或視訊與客服人員溝通，除了滿足客戶的不同需求，在金融創新的同時，也為純線上服務注入滿滿的人情味。

「快樂會員制度 (Happy Program)」和「樂天生態圈」，將是樂天國際銀行推動金融創新的兩大引擎。「快樂會員制度 (Happy Program)」是日本樂天銀行創立的會員制度，客戶開戶即自動享有會員優惠，依據客戶存款和的交易數據區分出 5 個會員等級，由低至高分別為「基礎、進階、尊榮、VIP 及 Super VIP」，客戶依據不同會員等級可享有專屬金融手續費減免及生態圈優惠。

此外，樂天國際銀行更對會員優惠進行在地化擴充，結合深耕台灣多年的樂天生態圈夥伴，提供 VIP 以上的會員等級享受權益加碼，於優惠期間內月月可享有樂天市場免運一次及樂天 Kobo 電子書 5 折等優惠，和樂天信用卡及樂天桃猿棒球隊的合作活動，也將在近期公布。

更與日本同步享有已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數、並折抵特定消費，累積的樂天點數還可兌換至日本使用，帶領金融生態圈場景跨越國界

樂天國際銀行表示，過去點數經濟在銀行的應用，常見在信用卡消費累積紅利。樂天國際銀行秉持「使用越多，回饋越多」的會員經營理念，提供經常性的轉帳、提款等特定金融需求，也能累積點數。

舉例來說，VIP 以上的會員等級只要完成一筆指定交易，即可累積 3 點樂天點數 (1 點 = 新台幣 1 元)。假設進行一筆台幣 1000 元的跨行轉帳交易，被收取 10 元的交易手續費，可獲得樂天點數 3 點，相當於 30% 的回饋，落實「一個帳戶，多種優惠」的品牌精神。

樂天國際銀行致力提供普惠金融的銀行服務，首度推出台幣 7 天定存，提供相對於樂天國際銀行新台幣活存牌告年利率高達 10 倍的定存年利率，讓小資族能兼顧資金運用的彈性與增值，享受高於一般活存的年利率，又能保有資金的流通性，周周領利息，用無感存錢讓錢長大。

此外，對於有資金需求的客群，樂天國際銀行提供全程線上作業的信貸評估，只要先完成開戶，當有信貸需求時即可線上申請，信貸年利率 1.99% 起，最快 1 分鐘內即可獲得快速又明確的評估，即日起至 2021/3/31 止，推出「樂天貸 - 感謝祭」專案，開辦費均一價新台幣 1000 元。

歡慶開業期間，樂天國際銀行也推出多項優惠活動，即日起至 2021/6/30，成功開戶即可獲得免費升等為 VIP 等級會員，享有每月各 8 次的「跨行轉帳 / 國內提款 / 日本提款」免手續費優惠、每月 1 次的跨行存款優惠、指定交易 3 倍累積樂天點數，及樂天市場月月免運一次及樂天 Kobo 電子書月月 5 折等 VIP 專屬權益。2021/3/31 前，邀請好友透過您的推薦序號開戶並且下載登入 App，您和好友分別可獲得新台幣 100 元的交友獎勵金，好友越多、獎勵越多。