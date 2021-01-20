看準年輕父母支撐內需消費主力 遠銀推全台首張親子信用卡

遠東商銀 (2845-TW) 今 (20) 日舉行新卡發表會，該行從信用卡的消費數據觀察，發現 30 至 45 歲的年輕父母是支撐內需經濟發展的主力消費族群，因此鎖定此步入婚姻數年、擁有子女者為目標客群，推出全台首張瞄準親子的「遠東樂家 + 卡」信用卡，除了一般信用卡優惠，還整合財富管理與貸款服務等，以四大訴求搶攻親子市場。

遠銀總經理周添財表示，新世代爸媽身處為家庭付出和貢獻的人生新階段，雖開始主導家庭財富及消費走向，卻面臨家庭開支節節上升，排擠個人預算與時間，是非常需要外援與支持的族群，該行從信用卡的消費數據觀察，就發現 30 至 45 歲的年輕父母是支撐內需經濟發展的主力消費族群，因此決議推出專注在親子禮遇的信用卡，解決年輕父母的經濟痛點。

遠東樂家 + 卡首波與全臺近 80 家網紅級親子餐廳、特色民宿、觀光工廠、熱門補習班等合作，包括知名的雲門舞集舞蹈教室、funbox 玩具專櫃等，提供刷卡折扣或禮遇升級，協力爸媽解決假日親子活動規劃的痛點，也能按部就班安排子女學習課程，並使荷包價值極大化。

而遠東商銀認為除了照顧子女，年輕爸媽的自我照顧也很重要，故進一步設計只要刷卡消費單月累積滿額，即可於次月擇一換取佐登妮絲 SPA 或健身工廠單月會籍、遠傳 friDay 影音免費看等身心抒壓方案。

做為全國首張專注親子禮遇與年輕爸媽需求的信用卡，遠東樂家 + 卡從「愛家、抒壓、回饋、理財」四個構面出發，除了提供實用優惠，同時整合財富管理與貸款服務，提供卡友申請信貸或房貸可獲優惠，以及達一定往來條件，享理財商品升級服務，讓爸爸媽媽提前為未來做好財務佈局。