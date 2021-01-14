純網銀首例 央行許可樂天商銀辦理國際金融卡海外提款業務

台灣央行今 (14) 日公布 12 月許可外匯業務，樂天國際商銀獲准辦理國際金融卡海外提款業務，成為純網銀業者中，獲央行核准外匯相關業務首例。

央行說明，在核准外匯相關業務後，樂天商銀將可發給新台幣存款戶國際金融卡，不過，樂天商銀仍須與一家具外匯指定銀行執照的結算行合作，未來，存款戶將可藉國際金融卡，在海外 ATM 裡提領外幣現鈔。

樂天商銀董事長簡明仁日前指出，目標 1 月底前應可上線，初期將提供開戶、存款、轉帳、國際金融卡和小額信貸等線上服務，並將融入日式服務精神。

央行為持續落實外匯自由化、國際化既定政策並促進外匯業務健全發展， 12 月許可或開放辦理相關業務，包括有 (1) 統一證券 (2855-TW) 發行追蹤外國標的指數表現的指數投資證券、(2) 樂天國際商銀辦理國際金融卡海外提款業務、(3) 景順證券投資信託公司和德銀遠東證券投資信託公司辦理外幣全權委託投資外幣有價證券業務，以及 (4) 台北富邦銀行 (竹南、宜蘭、光明及台東分行) 為外匯指定銀行辦理外匯業務。

截至去年底，累計指定銀行家數為 3465 家，其中本國銀行 3427 家 (包括總行 37 家，分行 3390 家)，陸商銀行 3 家，外商銀行 35 家。