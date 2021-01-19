盤中零股交易台積電最受歡迎 成交金額逼近200億元

台股攻上波段新高，連帶掀起零股交易熱潮，根據證交所統計，盤中零股交易自去年 10 月 26 日實施以來，截至今年 1 月 15 日止，單日平均成交金額達 8.73 億元，加上盤後交易，單日平均金額超過 10 億元，其中權值股王台積電 (2330-TW) 累計成交值逼近 200 億元，是最熱門的交易標的。

根據證交所統計，盤中零股交易前 10 大熱門標首推台積電，交易金額比重高達 34%，其次分別為：大立光 (3008-TW)(12%)、聯發科 (2454-TW)(5%)、國巨 (2327-TW)(3%)、元大台灣 50(2%)、鴻海 (2317-TW)(2%)；另外，聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、玉晶光 (3406-TW)、同欣電 (6271-TW) 交易金額也有 1% 的比重。

以成交股數來看，台積電以占整體交易比重 8% 居冠，其他依序分別為：聯電、鴻海、元大高股息、玉山金 (2884-TW)、元大台灣 50、長榮、元晶、敦泰與第一金。

以台積電來說，假設投資人在 10 月 26 日當天高點 455 元買進台積電續抱至今，以今天收盤價 627 元計算，期間股價約上漲 37%，其他包括聯電、鴻海股價在期間攻上歷史高點，同樣讓零股投資人賺進一筆收益。

