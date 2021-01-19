疫情衝擊比金融海嘯還慘 去年上市櫃IPO家數創近20年新低

金管會今 (19) 日公布去年 IPO 家數，上市櫃合計僅 31 家，創近 20 年新低，比起金融海嘯還慘，金管會表示，主要是受到疫情影響，包括香港、南韓等國際股市，去年掛牌家數也都減少。

據金管會統計，2000 年到 2004 年間，台股每年掛牌件數均有 100 多家，網路泡沫化的 2000 年有 185 家，2003 年 SARS 期間也有 128 家，即便是金融海嘯期間，2008 年掛牌家數有 55 家、2009 年也還有 50 家。

但是去年因疫情關係，市場波動相對大，公司對 IPO 規劃保守，去年上市掛牌家數為 12 家、籌資金額為 83.72 億元，上櫃家數為 19 家、籌資金額 63.12 億元，上市櫃合計家數僅 31 家，創近 20 年新低，且距離總目標數 52 家甚遠，達成率不到六成。

金管會表示，過去 IPO 案源較多，現在已經進入成熟期，最主要是去年受到疫情影響，若以世界交易所聯合會 (WFE) 統計，截至去年 11 月底止，南韓家數衰退 23%，香港衰退 13%，顯示國際間的 IPO 也都受到疫情影響。