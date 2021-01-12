台股今年IPO家數上看60家 四大趨勢左右市場

台股去 (2020) 年站上「萬四」新高，但 IPO 掛牌家數、金額卻逆勢縮減，勤業眾信聯合會計師事務所表示，台股企業今年可望在蓄積足夠量能後，激勵企業掛牌意願，預估全年 IPO 上看 60 家，募資金額可朝 200-240 億元邁進。

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田指出，今年影響台灣資本市場主要有四大變數，包括「美國拜登新政、中國大陸十四五規劃、推動新板及戰略新板以扶植創新產業、從追求 EPS 到追求 ESG」。

首先是美國新總統拜登新政，洪國田說，拜登上任是否延續川普政府的「印太戰略」，成為攸關全球貿易環境發展的關鍵。

洪國田進一步指出，在美中關係重新定位的過程中，美國是否將關鍵產品供應鏈帶回美國推動「全美製造」、扶植中小型製造業，將可能使「台美中串聯」的傳統三角貿易模式逐漸脫鉤，並促使全球供應鏈重整。

洪國田表示，未來觀察重點在於，拜登新政是否能刺激台商赴美設廠、轉型智慧工廠、提高相關產業產量與庫存，海歸資金將帶動影響資本市場，開創新局迎向熱潮。

第二則是中國大陸十四五規劃，近年來逆全球化趨勢加劇，國際單邊主義與保護主義等情勢，促使中國大陸須奠基於內需市場，推動最新經濟藍圖－十四五規劃，聚焦科技創新與高品質成長。

洪國田指出，在「雙循環政策」的模式下，加強自主性亦深化開放經濟，台商企業除可藉機改革創新，亦須把握中國大陸全面促進消費的趨勢，並善用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）重新思考全球產能布局，以充分利用中國大陸境內境外兩個市場。

另外，十四五時期將全面實施註冊制，企業直接融資比重將大幅提升，預計將有更多企業進入中國大陸資本市場募資。

第三、推動創新板及戰略新板以扶植創新產業：金管會去年底宣布，預計今年第 3 季開板推動創新板及戰略新板，調整資本市場架構、增添股市生力軍。

另外，去年金管會發布「公司治理 3.0－永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案 2.0」，引進國際規範與準則，推動台灣企業建立公司治理，吸引國際資金挹注。