前瞻第3期特別預算三讀 5G基礎建設155億補助一毛未刪

立法院會今 (19) 日處理前瞻計畫第三期特別預算案，審議結果減列 1 億 6965 萬元，改列為 2298 億 3046 萬 3000 元，全數以舉借債務支應，三讀通過。其中「5G 網路建設計畫」編列約 155 億元，引發在野黨質疑，主張全數刪除，但最終在民進黨團人數優勢下，保留預算一毛未刪。

「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案 (110 年度至 111 年度)」，原列 2300 億 11 萬 3000 元，分配數分別為 110 年度 1241 億 4922 萬 7000 元、111 年度 1058 億 5088 萬 6000 元。

經過朝野多日協商後，立法院今天三讀通過，減列 1 億 6965 萬元，歲出所需財源共計 2298 億 3046 萬 3000 元，全數以舉借債務支應。

其中，國家通訊傳播委員會 (NCC) 於數位建設項下補助 5G 網路建設計畫經費約 155 億元，協助業者於機場、港口及火車站等大眾交通樞紐，加速建置 5G 網路基礎設施，遭到國民黨團質疑圖利，拿公帑補助業者顯然不合理，提案全數刪除。但全案經表決後不通過，仍保留原預算。