〈台灣爆院內感染〉北市府：年貨大街實體活動取消 台北燈節延期

國內本土疫情升溫，繼行政院決議停辦台灣燈會後，台北市長柯文哲今 (20) 日宣布，依據資料顯示，現階段不適合舉辦大規模的群聚活動，因此，年貨大街實體活動取消，台北燈節延後舉行，並強調這 2-3 天將是疫情關鍵期。

柯文哲指出，目前有明顯的部立桃園醫院院內感染，從醫護人員傳染給家人，未來 2-3 天將是重要的關鍵期，全台密切觀察，是否有擴大成社區感染的危險或事實，且指揮中心強烈建議取消大型活動，北市也相信中央的專業判斷。

柯文哲說明，台北燈節舉辦方式與跨年活動大不相同，跨年僅有一個晚上，且位於可掌控的指定區域，但燈節長達 10 天，範圍幾乎涵蓋半個萬華區，兩者規模完全不可相提並論，因此，北市府最終決議延後台北燈節舉辦，延至何時舉行將視疫情發展決定。

台北燈節原計畫於 2 月 26 日至 3 月 7 日登場，觀傳局長劉奕霆說明，目前進度大致上接近完成，包括主燈、企業與學生、宮廟等作品，都只等待進場，因此，北市府認為延期是滿適合的選項，在適當時機呈現給市民。

台北迪化街在每年春節前夕，都會吸引大批人潮辦年貨，首日開賣可達 5 萬人以上，原訂於今年 1 月 28 日開跑，為期 14 天，不過，因本土疫情蔓延，為避免人潮群聚造成防疫破口，北市府決定即日起停辦年貨大街實體活動，包括零食攤棚的搭設、走街拜年等。

