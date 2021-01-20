加速自駕車商用化！通用汽車Cruise獲微軟投資 股價大漲近10%

通用汽車 (GM-US) 的自駕車新創事業 Cruise 表示，已和微軟 (MSFT-US) 合作推動自駕車商用化，將在自駕車中使用微軟 Azure 雲端運算平台，通用汽車股價周二 (19 日) 飆漲 9.7% 至歷史新高。

根據聲明，微軟將攜手通用汽車、本田汽車和機構投資人，一同投資 Cruise 20 億美元，使這家通用旗下自駕車新創事業的估值攀升到 300 億美元，和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕車事業 Waymo 估值幾乎並駕齊驅。

根據 PitchBook，Waymo 估值略高於 300 億美元，福特 (F-US) 和福斯出資的 Argo AI 目前估值 72.5 億美元。而 Cruise 2019 年春季募資時，估值約 190 疫美元。

通用一直是 Cruise 的大股東，攜手微軟有助 Cruise 對抗擁有 Alphabet 雄厚軟體資源的 Waymo，微軟則可藉此獲得新的雲端平台客戶，並有望搭上自駕車風行大眾市場的浪潮。

通用股價漲勢近來銳不可當，該股周二上漲 9.72% 至每股 54.84 美元，創歷史新高，微軟上漲 1.8% 至每股 216.44 美元。

未來 Cruise 將加速推動人工智慧 (AI) 等數位化項目、簡化供應鏈，並加快腳步推出自駕計程車 (robotaxi)、最後一哩送貨等新服務。

Cruise 在舊金山測試自駕車多年，除了計劃推出自駕計程車服務，也正在探索自駕車送貨的可能性。最近加州批准更多自駕計程車上路，上個月並批准自駕車送貨新創 Nuro 的商用服務。