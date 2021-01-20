(愛心專案)Asiamoney評選 國泰證拿6大獎+台灣最佳零售經紀商 4年來最佳成績

亞元雜誌《Asiamoney》甫公布「2020 年度機構法人票選」和首屆舉辦「零售經紀商票選」結果，國泰證券一口氣拿下最佳本土券商、最佳銷售服務、最佳企業訪問、最佳交易執行、最佳蘋果供應鏈研究團隊和最佳業務員共 6 大獎項，以及首屆台灣最佳零售經紀商，創 2017 年以來最亮眼成績。

國泰證此次於機構法人票選榮獲 6 大獎項殊榮，而首屆舉辦的零售經紀商票選中，也榮獲台灣最佳零售經紀商，顯示國泰證於海內外深受機構法人和終端零售市場投資人的高度喜愛和肯定。

國泰證表示，此次獲選台灣最佳零售經紀商，於「網路 / 行動交易平台、佣金收費、交易執行速度及客戶服務」拿下最高滿意度和得票數，肯定了國泰證於交易下單、手續費收取、客戶服務等範疇的高度用心，未來將會繼續秉持服務客戶需求的核心宗旨，將客戶需求放在服務首位，提供最適切、最到位的數位證券投資服務，滿足投資旅程中每個重要關鍵點的數位服務體驗。

另一方面，國泰證券於機構法人的票選結果也不遑多讓，拿下「最佳本土券商、最佳銷售服務、最佳企業訪問、最佳交易執行和最佳蘋果供應鏈研究團隊」高達 5 個項目的前 3 名殊榮，以及「最佳業務員」第 1 名，共獲 6 大獎項，創近年來最亮眼成績。

國泰證券表示，深度經營法人業務服務，在客戶端享有高優質的好口碑，舉凡法人機構交易服務，提供法人說明會、企業參訪和高峰論壇等服務，均可提供專業投資建議。

其中，國泰證法人客戶涵蓋海內外，在國內，客戶橫跨大型壽險公司、銀行業、投信和票據公司等，由於業務團隊貼近客戶，可提供完善客製化服務，法人業務服務與專屬的策略性合作，更被台灣機構法人視為重要的經營夥伴。

另一方面，國泰證積極布局國外機構法人，目前客戶已遍布全球，囊括美系大型資產管理業者、歐洲大型投資機構和日本一線金融業者等，儘管去年邊境關閉，國泰證仍彈性將過往以海外商務拜訪、舉辦客戶與廠商面對面投資論壇為主的商業服務模式，改為線上進行。

展望 2021 年，國泰證強調，對於海外機構法人的服務將持續進行，即便無法面對面交流，仍會提供客戶細緻與到位的投資服務，相信堅實的研究團隊加上深厚的投資研究基底，搭配數位科技的金融實力，將為客戶再開闢獨特有感的投資服務體驗。

欲瞭解更多國泰證券零售經紀與法人業務服務，請逕上國泰證券官網 https://www.cathaysec.com.tw/ 查詢。