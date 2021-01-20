趕在聯發科發表前 高通宣布推Snapdragon 870旗艦平台

聯發科 (2454-TW) 預計今 (20) 日下午舉辦新品發表會，將釋出最新 5G 旗艦產品，高通 (QCOM-US) 也不落人後，搶在聯發科前推出 Snapdragon 870 5G 行動平台，為 Snapdragon 865 Plus 旗艦平台的升級版，終端產品第一季就會問世。

高通 Snapdragon 870 5G 行動平台搭載核心時脈速度 3.2 GHz 的增強版高通 Kryo 585 CPU，涵蓋 6 GHz 以下頻段與毫米波的真正 5G 體驗，以及超直觀 AI 技術，全面提升效能，帶給消費者流暢且快速的電競體驗。

高通產品管理副總裁 Kedar Kondap 表示，全新 Snapdragon 870 基於 Snapdragon 865 與 865 Plus 的成就，為 OEM 和行動產業需求設計，將之元 Motorola、iQOO、OnePlus、 OPPO 和小米等重要客戶的一系列旗艦裝置。

OPPO 副總裁暨全球銷售總裁吳強表示，OPPO 與高通長久保持密切合作，並共同推出了許多深受用戶喜愛的產品，未來 OPPO 也將遵循『科技為人，以善天下』的公司理念，藉由全新 Snapdragon 870 5G 行動平台提供的卓越效能，為全球消費者帶來更多以人為本的產品，滿足消費者對尖端科技的期許。

iQOO 產品線總經理曾昆鵬指出，iQOO 向來致力滿足用戶對高效能的需求，隨著全新 Snapdragon 870 5G 行動平台的發布，我們將在新一代 iQOO 智慧型手機，為用戶提供強大的效能和頂尖的電競體驗，進一步推動行動電競生態系發展。

小米 Mi 智慧手機副總裁暨硬體研發部門總經理張雷表示，過去幾年，搭載 Snapdragon 8 系列行動平台的小米旗艦級智慧型手機，以優越的效能和出眾的體驗令全球消費者驚豔，未來十年，將持續與高通密切合作，為小米支持者提供最先進的行動體驗。