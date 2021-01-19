〈台灣爆院內感染〉2021台灣燈會停辦 恐損失逾百億經濟產值

國內本土疫情擴大，指揮中心強烈建議大型活動取消或延期，行政院今 (19) 日緊急宣布，2021 年台灣燈會停辦，預估整體經濟產值損失超過百億元。主辦燈會的新竹市政府已籌辦一年，投入相當多的資源，但考量竹市人口密集，且為半導體重鎮，產線停工衝擊更大，因此應以防疫優先。

行政院長蘇貞昌上午邀集中央與地方首長開會討論，下午於記者會上宣布停辦 2021 台灣燈會，這也是自 1990 年開辦以來首度喊卡。今年燈會由新竹市政府主辦，已籌備一年，編列約 5.4 億元預算投入各項活動支出，原訂 2/26 至 3/7 於新竹市城區登場，六大燈區的硬體工程多近完工。

新竹市長林智堅表示，台灣燈會停辦「這是沉重的決定」，竹市府主要有三大關鍵考量，首先，疫情指揮中心曾發函請各縣市政府，做好歲末年終大型活動防疫，其中提到實聯制、禁食令，但台灣燈會是城市型燈會，預計將有百萬人次的跨區移動，難以做到防疫標準。

林智堅進一步說明原因，其次，國內疫情持續升溫，應以國人健康第一、防疫優先；第三，新竹市人口密集，又是半導體重鎮，許多竹科企業近日也都來傳達停辦聲音，避免群聚又增加染疫風險。

竹市府表示，對於藝術家們精心製作的光雕等作品，除協助完成，待疫情趨緩或結束時，評估用適當方式來呈現藝術家們的作品，對於所有參與燈會的廠商及藝術家團隊，會依據契約支付款項，確保廠商的權益。

根據屏東燈會的經驗，總計吸引逾 1339 萬人次參觀，創造經濟產值約 139 億元；去年台中燈會舉辦時已經出現疫情，但參觀人次仍突破千萬，達 1109 萬人次。交通部觀光局約有 2 億元預算投入此次燈會，將直接受到影響，不過，尚未投入的如接駁車經費等可以省下。