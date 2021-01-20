歐洲央行正努力控制債券殖利率 與日本、澳洲方式不同

據《彭博》報導，歐洲央行 (ECB) 正在效仿亞太同業，控制政府的借貸成本，但在目標及做法上，則有所不同。

據知情官員表示，歐洲央行正在購買債券，以限制歐洲最強和最弱經濟體之間的殖利率差異。以免利差過大，引發危機。

疫情期間，主權債務殖利率的影響至關重大，它們不僅影響所有其他貸款成本，而且人們正依賴政府的舉債措施。

歐洲央行的策略可以解釋，為何義大利政府雖然接近崩潰，但與德國之間，在債券殖利率的利差仍維持穩定，背後正是央行購債的努力。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 首席全球衍生品策略師 Tanvir Sandhu 表示，利率波動率目前處在紀錄低位。

這和日本央行及澳洲央行的做法控制殖利率的做法有所不同。日本央行的目標，是將 10 年期政府債券殖利率控制在 0%，將其做為刺激通膨的手段。澳洲去年 3 月決定將 3 年期殖利率控制在 0.25% 左右，11 月份將其降至 0.1% 左右。

對歐洲央行來說，要管理的是歐元區的貨幣需求，而這是一個由 19 個國家組成的貨幣聯盟，各國都會發行自己的債券，因此問題就不是只有殖利率曲線控制這麼單純。

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