馬雲3個多月來首度公開露面 阿里巴巴急漲近10%

在阿里巴巴 (9988-HK)(BABA-US) 旗下螞蟻集團上市遭延後以來，創辦人馬雲就一直低調未現身，直到今 (20 日) 他首度公開露面，透過視訊出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」。

馬雲現身的消息傳出後，阿里巴巴午盤開盤後股價急漲，截至下午 1 時 52 分，阿里巴巴升 9.9%，報 268.4 港元。

這項每年一度的頒獎會，通常在海南三亞舉辧，今年受疫情影響，活動轉為線上舉辦，馬雲準時到場，並於線上發言。

去年 10 月，馬雲發言批評中國金融監管，其後因螞蟻集團問題，幾次被約談要求整改。馬雲之後不再公開露面，導致外界猜測，消息人士表示，他並未失蹤，只是保持低調。

去年 12 月，中國監管單位對阿里巴巴展開反壟斷調查，監管機構也繼續要求螞蟻集團遵守監管要求。中國目前正推動有關小額貸款的新規定，其中包括對提供貸款的科技公司做出新的資本要求規定。

馬雲參加本次活動致詞時，並未提到近日關於螞蟻集團的進展，內容主要向向頒獎典禮內獲獎的教師致謝，並表示基金會在全國聽到許多教師的故事，他感謝教師們的付出和貢獻。

據媒體報導，馬雲表示，「等疫情過去了，我們再見面」。