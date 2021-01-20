〈房產〉潤泰豪宅「潤泰敦峰」去年售出10筆 有8筆坪價超越200萬元

台北市實價登錄資料顯示，潤泰創新 (9945-TW) 開發的蛋黃區豪宅建案「潤泰敦峰」，2020 年全年成交 10 筆，累計銷售金額 23.3 億元，其中有 8 筆每坪成交價都在 200 萬元之上，居去年台北市單價 200 萬元以上豪宅年度成交王。

由統計顯示，2020 年全台每坪 200 萬元的豪宅交易筆數為 26 筆，明顯低於 2019 年的 34 筆，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐推估，2020 年的頂級豪宅交易量不如上年，主因疫情影響全球經濟，國際局勢有隱憂，富豪資產配置趨向保守。

張旭嵐指出，「潤泰敦峰」坐落於松山區市民大道四段上，土地原為黑松 (1234-TW) 所持有的微風廣場停車場，2012 年由潤泰創新以近 82 億高價標下，因土地取得金額高，銷售開價也高，雖然不是傳統豪宅區，但是緊鄰微風廣場，基地方正，外觀大氣，加上建商品牌優勢，因此頗受高資產族青睞。

統計顯示，2020 年坪價超過 200 萬元的豪宅交易達 26 筆，名列 200 萬元俱樂部共有 9 大豪宅，以交易筆數來看，潤泰敦峰最為熱銷，其次為信義聯勤 one park 以 5 筆緊追在後，並以 260.3 萬登上年度單價最高的豪宅，而信義區時尚豪宅大陸建設「琢白」，也以 5 筆交易並列交易筆數的第二名。

張旭嵐表示，2020 年坪價 200 萬元的豪宅交易已有 26 筆，不過還有一些台北市豪宅交易尚未完全揭露，總價億元豪宅年度交易量還有機會增加。