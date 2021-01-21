〈房產〉壽險業前進高雄地上權案 繼富邦後新光人壽拿下舊市立總圖

高雄市財政局對舊市立總圖、以及漢神百貨商圈的 2 筆地上權標售案，今 (21) 日脫標，分別由新光人壽和全聯實業，各以 3.02 億元、2.62 億元得標，新光人壽在高雄此一地上權得標案，為繼 2018 年富邦人壽以 78.8 億元在捷運凹子底取得地上權案後，壽險業另一前進高雄的地上權案。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，高雄的地上權土地交易熱絡，住宅市場開發商投標意願高，交易狀況比北部更熱，商用型土地也陸續看到長期投資的買盤，包括通路業者與此次投標的壽險業，壽險業者因本身有設立區域辦公室的業務需求，加上高雄辦公室新推案供給有限，因此小試身手，標下地上權土地。

過去富邦人壽也曾在 2018 年，以 78.8 億元取得鼓山區第四種商業區的捷運凹子底地上權案，計畫結合影城、百貨及旅館，興建 42 層樓的複合式商業大樓，成為當地的地標大樓。

高雄市財政局今天完成標售的舊市立總圖、以及漢神百貨商圈的地上權，各有 1 標參與，其中新田路與自強三路口的商業區開發案，面積 1552 平方公尺 (約 469.48 坪)，土地使用分區為第四種商業區，建蔽率 60%，容積率 630%，鄰近漢神百貨商圈。該筆地上權的地上權存續期間 70 年，權利金每坪底價約 44.73 萬元，總底價 2.01 億元，由全聯實業以每坪 55.81 萬元、總金額 2.62 億元得標，溢價率 30.35%。

而捲土重來的高雄舊市立總圖設定地上權開發案，基地面積 1838 平方公尺 (約 556 坪)，土地使用分區為第五種商業區，建蔽率 70％，容積率 840%，權利金底價 2.69 億元，地上權存續期間 70 年，換算每坪底價約 48.38 萬元。高雄舊市立總圖鄰近新崛江商圈，距離捷運紅線中央公園站集捷運橘線市議會站，只有數百公尺此一地上權案由新光人壽以每坪 54.48 萬元、總價約 3.02 億元得標，溢價率約 12.6%。