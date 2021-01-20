〈外銷訂單〉去年12月連十紅、年增38.3% Q4、全年同寫歷史新高

經濟部統計處今 (20) 日公布去年 12 月外銷訂單，受惠國際品牌智慧手機熱銷，遠距商機、宅經濟需求強勁，加上傳統貨品需求回溫，單月外銷訂單達 605.5 億美元，月增 4.8%、年增 38.3%，連十紅，續創單月新高，去年第 4 季達 1699.2 億美元，全年外銷訂單金額衝上 5336.6 億美元、年增 10.1%，同創歷史新高。

按貨品別觀察，受惠遠距商機持續發酵、國際品牌智慧手機遞延銷售效應，5G 通訊、高效能運算激勵下，資訊通信及電子產品 12 月接單分別年增 38.2%、58.4%，單月、去年全年同創歷史新高，其中，電子產品為連續 11 個月雙位數成長。

光學器材也受惠宅經濟發燒，帶動面板供不應求，加上大尺寸面板價格上漲， 12 月訂單也年增 37.7%、為連續 7 個月正成長，增幅創下 2017 年 4 月以來最大增幅。

傳統貨品方面，也在各國陸續重啟經濟活動，需自去年下半年接單動能恢復、市場需求回升，加上國際原材物料行情走高，推升部分產品價格上揚，機械、塑橡膠製品、基本金屬分別年增 29.7%、27.5%、23.9%，化學品也年增 15.4%，終止連續 2 年負成長。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，經濟商機延續，5G、高效能運算、車用電子等新興科技持續擴展，加上國際原物料價格逐步回升、肺炎疫苗陸續開發，全球經濟可望逐漸回穩，但第 1 季為電子產業傳統淡季，加上肺炎疫情再度全球肆虐，恐抑制外銷訂單接單成長動能。