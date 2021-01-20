〈外銷訂單〉電子傳產持續加溫 首季不淡、1月可望連十一紅

經濟部統計處今 (20) 日公布去年外銷訂單，在半導體、資通訊等電子族群領軍下，加上傳統產業回溫，全年衝上 5336.6 億美元、年增 10.1%，改寫歷史新高，展望今年，統計處處長黃于玲表示，電子、傳產族群訂單動能仍強，預期 1 月外銷訂單在動能延續、去年基期較低下，將連十一紅，第 1 季也可望淡季不淡。

統計處預估，因去年 1 月有農曆年假影響，基期較低，因此估 1 月外銷訂單金額將達 510-525 億美元，月減 13.3%-15.8%，年增幅則有可望達 44.5%-48.7%。

黃于玲表示，去年在疫情衝擊外銷訂單動能，但台灣因防疫得宜、半導體應用持續發酵，去年第 2 季起電子科技類接單暢旺、傳統貨品也隨著國際原物料價格回穩，下半年逐步回溫，展望今年，電子科技、傳產動能仍強，看好第 1 季雖然為傳統電子產業淡季，但外銷訂單可望續強。

近期也傳出各項零組件供給吃緊、醞釀漲價，黃于玲認為，雖然外銷訂單金額無法直接反映漲價效應，但若需求持續吃緊、廠商調漲價格，將對外銷訂單有正面幫助，部分傳產則是受惠海外同業產能異常、停產效應，近期也供不應求狀態。

另一方面，去年主要接單地區金額皆創下歷史新高，其中，美國、中國及香港 12 月接單金額達 178.5、160.3 億美元，年增 40.5%、54.3%，歐洲地區接單也達 135.1 億美元、年增 35%，黃于玲認為，主要接單金額創高，也反映台灣防疫優勢，吸引國際廠商下單台廠。

海外生產比方面，去年 12 月受高度仰賴海外生產資訊通信產品接單大幅成長，讓外銷訂單海外生產比回升至 54.9%，較 2019 年同月提高 1.3 個百分點。