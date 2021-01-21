迎大牛市？拜登瞄準實現美股92年最強反彈

拜登將於美國當地時間週三 (20 日) 宣誓就職美國第 46 任總統，不過等待他的工作清單項目卻落落長，除了上任後要讓美國迅速控制並脫離新冠疫情的魔爪，同時也要修補因美國總統大選所造成的政治裂痕，此外，還有至少 15 項行政命令箭在弦上。

拜登上台前，他的支持者至少可以從一項指標提出拜登上任前為美國做出的貢獻，就是自去年 11 月 3 日美國總統大選以來，S&P 500 指數已上漲約 13%，是史上第二高，有機會挑戰新高。

圖片: DOW JONES MARKET DATA/Marketwatch

回顧歷史，從大選結束後到總統就職日的美股表現，歷史上漲幅最高的是共和黨總統胡佛 (Herbert Hoover)。從他 1928 年 11 月 6 日當選總統到他上任的第一天，S&P 500 上漲 13.3%。

但胡佛總統生涯因 1929 年股市大崩盤而蒙上一層陰影，這場股災發生在他上任約 8 個月後，最終外界視為這是經濟大蕭條的起點。

拜登希望他的總統任期不要重蹈胡佛的覆轍 (圖片：AFP)

然而，拜登希望他的總統任期不要重蹈胡佛的覆轍，儘管他的任期內美國處於新冠第二波大流行當中。

週二新冠死亡人數突破 40 萬人的里程碑，這致命病毒是在約一年前開始大流行，近期似乎又再度爆發。

與此同時，美國內部也陷入政治分裂的情況，成千上萬的川普支持者進行激烈抗議，並於兩周前攻擊美國國會，造成五人不幸喪生，此外川普成為美國有史以來第一位被彈劾 2 次的總統。

另一方面，拜登就職首日將簽署至少 15 項行政命令，包含推翻川普的一系列政策。相關重點有重返巴黎協議、停止邊境圍牆建設、撤銷備受爭議的 Keystone XL 管道建設許可、結束針對穆斯林和某些非洲國家的旅行禁令、延長償還學生貸款、取消房屋抵押品贖回權等。