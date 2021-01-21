【Wen姐筆記】拜登開新局 台股再拚萬6？誰來攻頂？

拜登宣誓就任美國第 46 任總統，美股開新局，道瓊、那斯達克與標普指數均創下歷史新高慶賀，僅有費半指數因獲利回吐賣壓翻黑。台股將有機會再挑戰 1 萬 6000 點？昨日台指期結算，外資毫不客氣大砍 215 億元，融資也大減 47.9 億元，三大法人中只有投信買超，台股再拚 1 萬 6000 點誰來攻頂？外資態度仍極為重要，內資則是看國家隊與投信聯手成果。16000 挑戰權門票為 15823 點。關鍵點位為 15777、15888、15931 點。

今日多方是否續往 16000 挑戰？15800 關卡將是重要關鍵，15777 點可視為南方護城河，如能站穩 15823 點，則取得挑戰權門票，將有機會續往 15855 與 15888 點挺進，15900 關卡北方哨站為 15911 點，進入 15938 為射門區，16000 兩端哨站為 15978 與 16018 點，闖過之後才台股將再挑戰 16041 再奠立里程碑！

但如 15777 點未能守穩，需提防回測 15748 與 15700 點整數關卡，15700 點兩端哨站為 15723 與 15678 點，如棄守本波攻勢將告一段落，需提防回檔修正幅度擴大，下方 15653 與 15623 不宜棄守，否則恐恐回測 15600 點，南端哨站 15588 如再棄守，需提防跌勢擴大。15555 與 15520 點為多方主力控盤最後防守區，15500 點南方哨站為 15486 點，棄守則需提防往月線靠近。

台股投資人對於「拉積盤」又愛又怕，手上有台積電的散戶大軍，應該很開心，但其他中小型股都軟趴趴，手上如果沒有台積電，散戶大多也是只能看著指數攻頂興嘆! 短線指數只要能力守 15777 點之上，台積電將指數空間讓出來，對中小型股來說並非壞事。不過投資人得留意，大盤已經 3 度爆出 4000 億元以上大量，人多的地方不要去，仍是保平安之道！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)