【富蘭克林】經理人維持樂觀情緒同時關注風險

多款新冠肺炎疫苗陸續於各國開始進行接種，輔以美國民主黨於參議院取得掌控權強化大規模刺激政策前景，進一步推升市場樂觀預期，綜合彭博資訊等外電新聞援引一月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對於股票、大宗商品等風險性資產的看漲程度維持於十年新高水準，股市的配置比重淨加碼幅度仍為兩年來最高水準，現金持有比重由 4.0% 進一步下滑至 3.9%，為 2013 年 3 月以來最低水準。此外，高達 92% 紀錄新高的經理人認為未來一年通膨水準將攀揚，高達 83% 紀錄新高的經理人認為，殖利率曲線將轉趨陡峭，此比例更甚 2008 年李曼兄弟倒閉、2013 年聯準會縮減購債，或者 2016 年美國總統大選時。

可能干擾市場的尾端風險部分，有 30% 的經理人認為是疫苗接種計畫不順，幾乎同等比例約 29% 的經理人認為是聯準會削減資產購買計畫，再來才是 18% 的經理人擔憂華爾街資產泡沫。特定資產操作部分，作多比特幣，擠下作多科技股成為經理人認為最為擁擠的交易，此為科技股自 2019 年 10 月以來首次讓出最擁擠交易寶座，作空美元為排名第三之擁擠交易。

依據彭博資訊，1 月份美銀美林經理人調查於 1/8~1/14 進行，針對管理 5610 億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，2021 開年以來全球金融市場延續去年底強勁漲升力道，後續須持續觀察疫苗接種普及進展以及美國新政府於內政外交事務的政策安排，預期疫情緩解使得防疫限制措施鬆綁以及美國加大刺激政策規模，雖然通膨與利率水準可能有小幅上揚壓力，但有利全球經濟維持復甦動能，此為推動金融市場表現更重要的支撐力道，且美國經濟增溫的外溢效應與美元弱勢環境，有利資金轉往具備基本面優勢的亞洲等新興國家，建議投資人可採取股債兼備平衡風險同時涵蓋美股與新興市場的雙收益策略，迎向疫苗普及後經濟復甦帶動的投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，預期長期低利率的環境將在 2021 年持續，我們認為仍然有很多高質量的公司具有良好的股利增長潛力，挑戰在於精選投資企業，儘管 2020 年來成長、動能型股的表現優於價值和景氣循環類股，但我們傾向更有投資紀律的方法，評估各方面的潛在影響，尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機，債市方面則佈局高收債以參與經濟復甦的利差收斂機會，並適度配置高信評債降波動，同時靠向中短期債種，降低利率彈升風險。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，隨著中國資本市場愈加開放、A 股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對於中國市場的青睞程度。台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者，印度擁有年輕的人口結構優勢，監管變革、全球供應鏈多樣化以及消費動能自低基期成長等利多，將支撐成長前景。利率下滑與流動性環境改善降低信貸風險壓力，有利提振銀行業營運前景，看好銀行業未來表現，實質負利率環境亦是支撐印度經濟與市場表現重要利基。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債券相較於其他類別債券具有獨特性優勢，因為產品設計須符合伊斯蘭教律，因此形成其低槓桿、與其他資產相關性低的特色。而就市場趨勢上也有利於伊斯蘭債表現，外在大環境因素為美元低利率環境下有利於美元計價信用債多頭；內部因素則如波灣伊斯蘭國家政治風險降低、法令鬆綁和經濟改革政策有利吸引外資，以及疫苗啟用後的經濟復甦商機等，可做為分散投資組合、降低風險的配置組成。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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