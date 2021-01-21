【野村投信】欣然接受大盤回檔，因為那是加碼良機

焦點訊息：

全球晶圓代工龍頭台積電召開法人說明會，表示基於未來數年成長的預期規劃，2021 年資本支出預估將介於 250 億至 280 億美元之間，超越市場預期。擴大資本支出的主要考量包括四大原則：（一）確保技術領先及彈性（二）確保反應需求的製造能力（三）保有客戶群的信任（四）獲取適當報酬

專業研調機構 Gartner 公布 2020 年全球前十大半導體企業名單（不含晶圓代工業），國內 IC 設計大廠聯發科挾去年營收突破 110 億美元，晉身排行榜第八名；全年營收年增率高達 38.3%，在全球前十大企業中居冠。

經理人觀點：

不愧是葉倫，總能面面俱到：

美國準財政部長葉倫在參議院聽證會的表現可圈可點，表明未來美國將延續對北京的強硬政策、支持透過赤字融資來擴大財政政策、澄清不急於推動加稅，加稅必須考量配套以確保美國企業競爭力不墜。葉倫女士身經百戰，知悉市場想聽什麼，雖然她的談話符合我們的預期，但相信仍可望有效降低市場疑慮，定心丸其實已經擺在多頭面前。

護國神山清楚傳遞台股投資主軸：

台積電今年資本支出規模超出市場預期，此一動作的影響力不止僅侷限於台股，而是全球半導體產業。它帶起了 IC 的氣勢（不論產業面或股價面），也明確地向世人傳遞 2021 年投資主軸將是 5G、高效能運算（HPC）與自駕車。以我們的觀點，前面兩項的相關族群具備高度業績成長潛力，而多數自駕車相關標的雖然尚未見到實質獲利，但投資的第一課就是必須設法讓自己走在趨勢之前，當某些評價偏高卻婀娜多姿的標的回檔之際，或許會是好的加碼點。

傳產股的風向似乎正在轉變：

去年年底，隨著美國民主黨人奪回白宮，台股傳產陣營的景氣循環股吸引了龐大資金介入，股價瘋漲。不過年初以來，我們察覺部分資金似乎正撤離這類「傳產股中的景氣循環股」，轉進「傳產股中的成長股」。我們樂見市場回歸基本面的時間比預期更早些，也對後者抱持高度信心，尤其是今年上半年盈餘成長可能讓人眼睛為之一亮的好標的。

我們能欣然接受大盤回檔，那是加碼良機：

目前大盤股價淨值比已來到 2.3 倍，超越次貸風暴前的高點 2.23 倍，但扣除台積電後只剩 1.53 倍，遠低於當時的 2.17 倍。只是話雖如此，我們清楚多數投資人其實無法看得這麼仔細，充其量只能提醒大家，創新高後勢必伴隨著獲利回吐壓力，不必過度追漲，但誰說我們不能藉此培養逢回加碼的決心與勇氣呢？

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