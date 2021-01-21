〈拜登就職〉拜登時代展開 財經專家：投資清單新增電動車、房地產！

美國總統拜登周三 (20 日) 宣誓就職隨即簽署 10 多道行政命令，包括重返巴黎氣候協定、撤銷美加之間的 Keystone XL 油管計畫、廢除穆斯林禁令等，CNBC 財經節目主持人 Jim Cramer 據此認為今年的投資清單新增兩個類別，即電動車和房地產。

Cramer 在周三盤後建議，更嚴格的環保規定即將到來，這會促使更多人購買電動車。拜登政府重視對抗氣候變遷，將嘉惠已發展成熟的電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 和綠能生產商普拉格能源 (Plug Power)(PLUG-US)，以及多家準備透過特殊目的併購公司 (SPAC) 上市的新興電動車業者。

Cramer 的觀察名單包括 Lordstown Motors、Northern Genesis 和 Ciig Merger 等新秀，以及福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 等積極發展電動車的傳統車廠。

Cramer 看好的另一個投資機會在於房地產，理由是拜登對移民政策的立場，將吸引更多消費者進入火熱的房市。

拜登上台首日宣布終結川普時代的穆斯林禁令，並且不再把無證移民從眾議員席次重新分配的人口普查中屏除。新政府也承諾將提議改革移民法規，讓滯美的上千萬非法移民有機會在八年內歸化為公民。

Cramer 看好的房產營建個股包括 Toll Brothers、KB Home、Pultegroup、DR Horton 和 Lennar。

他說：「依據聯準會 (Fed) 主席鮑爾和財長葉倫的談話，我相信低利率將維持一段時間，可能長達好幾年。至少有 1000 萬無證移民很快就能重見光明，並申請信貸購買房屋。」

Cramer 在今年稍早所列的 2021 年十大投資主題包括：