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台股大漲347點站穩萬六續寫歷史新高 三大法人買超33.32億元

鉅亨網新聞中心
台股大漲347點站穩萬六續寫歷史新高 三大法人買超33.32億元(圖：AFP)
台股大漲347點站穩萬六續寫歷史新高 三大法人買超33.32億元(圖：AFP)
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台股三大法人外資投信

拜登宣誓就任美國總統，美股三大指數周三續寫歷史新高，台股今 (21) 日也直接飛越萬六，一度噴漲逾 400 點，最高來到 16238 點，半導體族群人氣高漲，台積電、聯發科連袂創高，加權指數終場上漲 347 點，收在 16153 點，改寫歷史新高，三大法人合計買超 33.32 億元。

台股今日成交值略縮至 3552 億元。觀察籌碼面，外資昨天大賣 215 億元，今天轉為買超 20.69 億元；投信則賣超 7.77 億元；自營商也轉為買超，共買 20.29 億元。三大法人合計買超 33.32 億元。

台積電近來股價天天創新高，今日再度強漲 4%，寫下 673 元新天價，市值攀至 17.45 兆元，貢獻大盤漲點約 193.2 點。台積電第 1 季營運展望樂觀，營收力拚續創歷史新高，預估今年晶圓代工業將成長約 10%，台積電仍將優於業界水準，今年美元營收估成長約 15%。

聯發科新晶片天璣 1200 系列正式亮相，已獲 Redmi、realme 率先採用，今日開高後直攻 900 元大關，終場收 934 元，大漲逾 7%，同樣寫下歷史新高，市值來到 1.48 兆元；聯電也強勢表態，上漲逾 3%，收 54 元；鴻海、大立光、台達電、統一、中鋼、和泰車等權值股同樣受買盤青睞。

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 是台積電與三星先進製程關鍵極紫外光 (EUV) 獨家供應商，不僅去年出貨創里程碑，財報繳出佳績，今年展望持續看好，相關台協力廠營運可望沾光，家登、帆宣股價雙雙亮燈漲停，分別收 338.5 元、130.5 元。

矽晶圓廠環球晶今天除息，每股配發 8 元現金，股價開盤跳空達 654 元，順利完成填息，但隨後賣壓湧現，股價震盪走低一度翻黑，終場仍漲近 1%。面板雙虎今日獲得買盤青睞，友達漲 2.5%，群創漲 1.5%。

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和泰車2207台達電2308台積電2330聯發科2454大立光3008環球晶6488

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