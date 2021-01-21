〈超眾展望〉原家族陸續出脫股權 日本電產持股比逼近8成

散熱大廠超眾 (6230-TW) 原家族企業股東近期陸續出脫持股，並退出相關董監事席次；母公司日本電產 (6594-JP) 看好與超眾合作綜效陸續顯現，大舉加碼持股，持股比攀升至 78.96%、逼近 8 成。

日本電產以併購為企業發展策略，1984 年啟動首個併購案後，目前在日本及海外地區，已超過 60 家子公司，但眾多子公司中，未有散熱模生產廠，隨著旗下客戶散熱需求日益增加，看準超眾技術能量，並於 2018 年底入主超眾。

日本電產入主超眾不到兩年時間，持股就突破致 6 成，後續大舉加碼，去年 8 月持股比 64.97%，截至去年底，持股比已逼近 8 成，來到 78.96%。據了解，日本電產考量工業領域客戶對散熱的需求增加，透過收購方式強化散熱技術，且長期規劃有意通吃超眾全數股權。

再者，超眾原家族企業成員股權已全數轉讓給日本電產，相關董監事席次也退出董事會，僅擔任經營團隊成員，此舉也為公司私有化更添想像空間。

超眾表示，由於母公司客戶群較廣且多元，同時協助公司打入新客戶群，除既有的通訊相關領域外，近期開始接觸新領域客戶，雙方合作綜效已開始顯現，長期來看，營運規模可期。