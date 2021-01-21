三大法人買超台股33.32億元 外資持續提款台積電及金控股

三大法人買超台股33.32億元 外資持續提款台積電及金控股2021/01/21 18:13鉅亨網記者張欽發 台北三大法人今買超台股33.32億元，台積電及金控個股續當外資提款機。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag三大法人台積電金控台股加權股價指數今 (21) 日指數終場上漲 347.59 點，指數收在 16153.77 點，成交值 3552.56 億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超 33.32 億元，但外資今天仍續賣超台積電及金控股。此為會員專享文章鉅亨帶您掌握更多深度財經觀點！立即註冊/登入相關個股台積電2330大成鋼2027華邦電2344南亞科2408奇力新2456國泰金2882開發金2883玉山金2884兆豐金2886新光金2888第一金2892日月光投控3711嘉聯益6153同欣電6271延伸閱讀台股大漲 去年券商賺近600億 年增逾4成〈台股盤前要聞〉外銷訂單首季不淡、聯發科天璣1200亮相 今日必看財經新聞〈台股盤前〉短線僅靠台積電ADR溢價領軍獨撐 觀察外資換手or拔檔【Wen姐筆記】拜登開新局 台股再拚萬6？誰來攻頂？〈台股盤中〉聯發科衝破900元領頭攻 再次站上萬六台股農曆春節2/10-2/16休市 2/17開牛年紅盤台積電、聯發科攜手登頂 台股噴漲347點收16153點創新高〈台股盤後〉多頭猛攻台積電 大盤再創新高收16153點台股大漲347點站穩萬六續寫歷史新高 三大法人買超33.32億元台股攻上「萬六」新高關卡 法人看好資金行情延續多頭動能