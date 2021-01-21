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三大法人買超台股33.32億元 外資持續提款台積電及金控股

鉅亨網記者張欽發 台北
三大法人今買超台股33.32億元，台積電及金控個股續當外資提款機。(鉅亨網記者張欽發攝)
三大法人今買超台股33.32億元，台積電及金控個股續當外資提款機。(鉅亨網記者張欽發攝)
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三大法人台積電金控

台股加權股價指數今 (21) 日指數終場上漲 347.59 點，指數收在 16153.77 點，成交值 3552.56 億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超 33.32 億元，但外資今天仍續賣超台積電及金控股。

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