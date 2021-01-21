〈央行抓到炒匯糧商〉查出資金匯入四個不尋常 籲別用國外借款炒匯

台灣央行新上任外匯局長蔡烱民今 (21) 日宣布，除了抓到炒匯糧商，經央行赴銀行實地查核，也發現四項不合理情事，再次呼籲企業不宜利用國外借款進行炒匯，並要求銀行落實管控機制，而央行將依據相關檢查結果，做進一步處理。

蔡烱民表示，近期央行透過場外監理，發現企業利用國外借款匯入資金結售新台幣有明顯增加情形，經赴銀行實地查核結果，發現有不合理情事，包括 (1) 為規避央行累積結匯金額管理，以極低資本額增設新企業方式，創造每家每年 5000 萬美元累積結匯金額。

(2) 向國外關係企業借款，短期內反覆匯入結售為新台幣，隨即又結購美元匯出，賺取額外匯兌利益。

(3) 從國外關係企業借入美元結售，停留新台幣帳戶未予運用。

(4) 向國外借入高利率外幣借款結售為新台幣，用於償還較低利率的國內借款。

蔡烱民進一步指出，我國外匯資金進出已相當自由，僅對部分短期資金進出尚有企業每年 5000 萬美元累積結匯金額限制，依近 3 年平均每年累積結匯金額實際使用情形統計僅約 100 萬美元，顯示企業日常資金調度需額外使用到每年累積結匯金額者並不多。

蔡烱民直指，向國外企業辦理外幣借款，應以原幣保留使用為原則，有實質新台幣用途再兌換為新台幣，不應利用每年累積自由結匯金額，作為炒匯途徑。

由於國內資金豐沛，央行建議，企業如有資金需求，可洽國內金融機構辦理新台幣借款；至於國外短期借款因未來仍有還本付息外匯資金需求，國內企業可利用換匯交易 (FX SWAP) 或標準型換匯換利交易 (CCS)，以降低借款人匯率風險，且無需計入每年累積結匯金額。

同時，央行再次呼籲銀行業，受理客戶匯入資金，不宜僅做形式上查核，將加強專案檢查並求申報義務人據實說明，以抑制炒匯行為。