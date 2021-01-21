NOR Flash市況進入上升循環 外資看上半年價格逐季漲

先前有外資出具報告，看空 NOR Flash 後市，不過，美系外資最新報告指出，市場對 NOR Flash 市況有誤解，產業正進入上升循環，上半年價格將逐季上漲，華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等營運可望升溫。

摩根大通近期出具報告，看空 NOR Flash 後市，認為至少第二季以前，NOR 價格仍將疲弱，加上 NAND Flash 定價環境也不利，下修旺宏 (2337-TW) 評等至「中立」。

不過，美系外資最新報告指出，NOR Flash 產業正進入上升循環，在今年上半年供給更趨吃緊下，低密度 NOR 價格表現強勁，預期在中芯遭列入美國實體清單下，可能使 NOR Flash 漲勢更劇烈。

外資表示，從近期通路端消息來看，NOR Flash 供應商對上半年價格看漲，特別是在低密度 NOR 產品上，預期第一季 NOR Flash 價格將上漲 5-10%，第二季估將再漲價 3-7%。

去年第四季以來，NOR Flash 產業就面臨供給吃緊情況，且供不應求情況持續加劇，業者訂單應接不暇，華邦電 (2344-TW) 傳上半年 NOR Flash 產能全數滿載，價格持續調漲，首季漲幅 7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約 10%，並預期下半年產能將持續滿載。