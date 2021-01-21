蔡英文：提高再生能源使用 助台廠打進蘋果、微軟等大廠

總統蔡英文今 (21) 日表示，政府大力推動能源轉型，期望國內太陽光電蓬勃發展，尤其提高再生能源使用，不僅符合國際潮流，也能幫助台灣廠商打進蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、臉書(FB-US) 等大廠，掌握供應鏈重組關鍵機會。

蔡英文今日在總統府接見中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理監事幹部，會中指出，從過去的「5+2 產業創新計畫」，到去年的「六大核心戰略產業」，綠能產業均占有最關鍵的位置，因為只有發展綠能，台灣才可落實能源轉型，與國際標準接軌。

蔡英文認為，過去幾年，在公會、產業與政府共同努力下，光電設置量已大幅成長，政府也正在用更大的力道，推動屋頂、漁電共生專案，期望讓國內的太陽光電，朝「多元複合利用」的方向發展。

蔡英文指出，政府各部會已積極合作，持續盤點公有建物的屋頂，以及工業廠房、農業設施等地區，規劃適合設置的地面場域，全面推動設置太陽光電。

另外，對於較複雜且大型的案場，需要跨部會協調，蔡英文也請沈榮津，成立「太陽光電專案推動小組」，與產業密集協調、解決問題，也強調目前政府已公告「漁電共生先行區」的土地，排除有爭議的區域，並簡化申請程序，期望透過公會引導，讓民眾更了解光電意義與價值。

蔡英文看好，近期由於許多國際大廠要求供應鏈使用再生能源，甚至有要求產品製程要百分百使用綠電的情況，因此提高再生能源使用，不僅符合國際潮流，更能幫助台灣業者打進國際大廠，讓台灣在這一波供應鏈重組過程中，把關鍵機會。