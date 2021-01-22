交部成立海運平穩工作小組 「國輪挺國貨」確保進出口穩定

國際海運市場受疫情影響出現劇烈變化，貨櫃運輸因全球消費型態改變需求暴增，缺工問題更造成塞港、船期延誤及貨櫃周轉率下降等現象。交通部責成航港局攜手各部會成立「國際海運平穩工作小組」，針對缺櫃問題提出四大因應措施，並強調會「國輪挺國貨」，提供更充足的運能。

交通部今 (22) 日指出，部長林佳龍早在去年 11 月責成航港局，密切關注海運亂象，並請督導海運業務的政務次長王國材迅速召集航政司、航港局等相關單位研商因應對策，邀集經濟部及農委會等相關單位跨部會成立「國際海運平穩工作小組」，並設置「國際海運運輸平穩專區」，提供國內進出口業者參考運用，相關辦理情形近日已向行政院報告。

交通部表示，經由王國材召開因應對策研商會議，以及航港局長葉協隆主持 2 次國際海運平穩工作小組會議，密集與相關產業公協會及國籍航商檢討，針對缺櫃問題，目前已採取四大因應措施，協助我國業者穩定進出口作業。

交通部進一步說明，首要措施即是透過相關產業公協會彙整盤點急需出口的商品需求，在「國輪挺國貨」原則下，積極協調國籍航商依需求調度船舶與艙位，就熱門航線增開加班船及增加艙位供給，協助商品順利出口，並加速新船投運期程，以提供更充足的運能。

其次是由台灣港務公司強化我國各國際商港的船席調度與作業效率，穩固船期及加速貨品裝卸，並由航港局協調部分業者調整貨品包裝與運送方式，改以散雜貨輪載運。

另外，航港局為利積極協助進出口業者順利訂艙出口，已於官網設置「國際海運運輸平穩專區」，將加船、加班、加艙、船期、運價趨勢及諮詢窗口等資訊公開。部分產業工會在會議上表示，由於航商已有加開船班，近兩週艙位逐漸紓解，顯示相關措施具初步成效。

全球海運市場的供需仍未回穩，交通部將持續關注，近期航港局也將針對業者反映的危險品、特殊規格機械設備，以及民生大宗物資，協調貨櫃及散裝航商協助運送，全力協助產業度過缺艙缺櫃難關，以確保我國進出口作業順暢，維持國貿競爭力與經濟成長動能。