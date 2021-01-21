拜登時代來臨 低利率+弱美元引領新興市場復甦

美國正式進入拜登時代，投顧表示，預期在低利率與弱勢美元環境下，可望由新興市場復甦引領下帶動內需市場成長，投資可鎖定成長型與價值型股票參與補漲行情。

儘管受疫情重創，國際貨幣基金組織預期 2020 年美國 GDP 占全球比重仍有 25%；世界銀行也預期 2021 年新興市場經濟成長將領先已開發國家。富蘭克林證券投顧建議，面對充裕資金及超低利率時代，如果是偏好固定收益的投資人，可透過平衡型基金前進美國與新興市場，降低單一債券資產面臨的潛在利率風險，以此創造股利及債息的雙收益來源。

富蘭克林證券投顧表示，考量目前聯準會預期 2023 年前不會升息，也能藉由增加股票的配置比重，參與價值補漲和全球市場的多頭行情，創造股利與債息的雙收益機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，從長線角度來看，包括科技等創新產業均擁有較佳的競爭優勢，預期在拜登執政後，整體貿易的不確定性將有所淡化，加上美元偏弱與低利率可望延續股市行情，其中相對看好新興股市表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華 ‧ 波克表示，全球央行大規模貨幣及財政政策對市場的支持仍將持續，但在低利率的環境之下，對後續固定收益資產的表現帶來挑戰，目前配置上持續加股減債，預期去年相對落後的類股，今年將有表現機會，包括金融和公用事業，在評價面具有相當吸引力。