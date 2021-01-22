【富蘭克林】2021雙收益策略 前進美國與新興市場的穩健首選

拜登逾兆新政箭在弦上，將有助美國市場恢復元氣，同時新興市場搶先復甦，擁有強勁的內需及成長動能，全球景氣雙火車頭躍居 2021 年投資布局主軸，富蘭克林證券投顧建議透過雙收益平衡策略型基金前進美國與新興市場，藉由成長型與價值型股票的搭配布局，參與景氣復甦時的補漲行情和資金輪動機會，一方面創造股利＋債息的雙收益機會，同時尋求數位轉型趨勢與價值補漲帶來的資本利得成長空間。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)(月配息股份) 經理人伽坦．賽加爾表示，強勁的經濟表現及展望，帶動了新興股市的類股輪動表現，著眼長期的觀點，看好面對景氣變化及其他干擾因素時，相對表現穩健的標的，同時廣泛的關注在新興市場受數位轉型影響的產業，包括科技等創新產業均擁有較佳的競爭優勢，預期在拜登執政後，整體貿易的不確定性將有所淡化，輔以美元走勢偏弱與低利率的寬鬆政策環境可望延續，營造有利於新興股市表現的環境。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(月配息股份) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，預期大規模貨幣及財政政策對市場的支持仍將持續，但在低利率的環境之下，對後續固定收益資產的表現帶來挑戰，目前配置上持續加股減債，預期去年相對落後的類股，在 2021 年將有表現機會，包括金融和公用事業，在評價面具有相當吸引力，同時我們仍然謹慎關注可能的潛在風險，疫情的擴散可能替市場帶來波動，佈局上適度保有高信評等級的債種。

富蘭克林證券投顧表示，儘管受疫情重創，國際貨幣基金組織預期 2020 年美國 GDP 占全球比重仍高達約 25%，顯見美國市場在投資組合中的重要性不言而喻，世界銀行也預期 2021 年新興市場經濟成長將領先已開發國家，富蘭克林證券投顧建議，面對充裕資金及超低利率時代，建議尋求每月配息收益的投資人，可透過平衡型基金前進美國與新興市場，降低單一債券資產面臨的潛在利率風險，同時創造股利及債息的雙收益來源，考量目前聯準會預期 2023 年前不會升息，也能藉由增加股票的配置比重，參與價值補漲和全球市場的多頭行情，創造穩中求進的投資步伐。

新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。