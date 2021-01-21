比特幣急挫 連兩天共下跌逾10% 價格掉至接近3周低點

美國總統拜登就任，主要風險資產大多上漲，加密資產比特幣卻是連跌兩天，尤其在周四 (21 日) 下午起跌勢加重，48 小時跌幅累計逾 10%。

台北時間下午 21:00，比特幣報價略高於 32400 美元，此前一度跌至 31500 美元，至接近 3 周低點，與兩周前所創下接近 42000 美元高點，已跌掉 1 萬美元。

其他加密貨幣也處跌勢，以太幣 24 小時跌幅也已超過 4%，但維持在 1240 美元上方，整體跌勢不如比特幣凶猛。

(圖表取自 Coindesk)

過去 48 小時中，整體加密貨幣市場總市值下挫超過 1000 億美元，由約 1.06 兆美元降至 9490 億美元。

比特幣多頭表示，近幾個月來比特幣的漲勢主要來自機構對比特幣的需求增加。像 Paul Tudor Jones 和 Stanley Druckenmiller 這樣的著名投資者，都是比特幣的信徒，而一些資產管理公司正開始將其添加到他們的投資組合中。

然而，持懷疑態度的人擔心，比特幣只是等待破裂的另一個市場泡沫。在 2017 至 2018 年，比特幣也曾在 2017 年底時衝至逼近 2 萬美元，卻在 2018 年大跌，至 2018 年底僅剩近 4000 美元。

古根漢全球資訊長 Scott Minerd 認為，比特幣接下來很可能回撤，在未來 1 年跌至 2 萬美元水位。