比特幣適合納入資產配置嗎？小摩策略師這樣回答

今年 1 月初站上 4 萬美元關卡後，截至周四 (21 日) 下午，比特幣在 48 小時內已跌逾 10%，價格大起大落引發市場關注。摩根大通 (JPMorgan) 策略師認為，身處於劇烈的市場壓力下，比特幣是最不可靠的對沖工具。

小摩跨資產策略師 John Normand 與 Federico Manicardi 認為，除了在抵抗大幅拋售潮中的短期修正上表現糟糕之外，比特幣對於散戶投資人的吸引力，也大幅提升了其與周期性資產的關聯性。

因此，他們認為在市場劇烈震盪之下，比特幣是最不可靠的對沖工具。

他們承認，對那些擔憂寬鬆貨幣政策影響的投資人來說，比特幣有其吸引力，但仍警告，短期內比特幣不會像傳統的防禦性資產那樣運作，尤其當越來越多持有比特幣的群體正在提高比特幣與周期性資產的關聯性，未來比特幣有可能自避險資產轉化為槓桿工具。

過去 5 年以來，比特幣與黃金、美國公債和日圓等避險資產的的關聯性很低，這對管理廣泛投資組合的投資人來說具有潛在幫助。但近期的價格暴漲卻使關係出現變化，比特幣與傳統周期性市場正呈同步發展。

小摩分析了比特幣與其他資產的關聯性，試圖向投資人解釋，是否可利用比特幣來分散投資組合。他們認為，若情況持續下去，多元化的資產價值終將隨著時間過去而遭受侵蝕。

儘管如此，市場對於比特幣是數位時代下的新興資產，抑或是稍縱即逝的投機狂潮，意見仍存分歧。

Normand 與 Manicardi 稱道：「無論最終我們將比特幣視為金融創新，還是投資泡沫，它都創造了有史以來最快的資產價格漲勢。」