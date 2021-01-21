〈拜登就職〉拜登上任三把火 首日簽命令強制戴口罩、重返巴黎協定、廢美墨圍牆

拜登周三 (20 日) 宣誓就任美國第 46 任總統後，隨即在橢圓形辦公室簽署 10 多道行政命令，要求進入所有聯邦機構須戴口罩、重返巴黎氣候協定、終止美墨邊境築牆資金等。

拜登周三也推翻多項前任總統川普的爭議措施，簽署命令恢復提供資金給世界衛生組織 (WHO) 的承諾、撤銷 Keystone XL 油管計畫，並要求延長暫緩繳納學貸的措施。

拜登本周還會簽署其他行政命令，白宮將在未來幾天發布。

拜登在就職演說中矢言終結「非內戰」(uncivil war)，期許這個高度分立的國家從艱難的疫情和經濟衝擊中恢復元氣。

依據拜登交接團隊列出的項目，拜登上任首日簽署的完整行政命令清單包括：

戴口罩 100 天，從進入聯邦政府機構開始 重返 WHO 聯邦政府協調全國一致的抗疫措施 延長暫停止贖和驅逐房客 延長暫緩繳納學貸 重返巴黎氣候協定 推翻川普的環境行動，保障公共衛生並恢復科學地位 促進種族平等 推翻川普行政命令，不再把無證移民從眾議員席次重新分配的人口普查中屏除 加強保護移民「夢想者」(dreamer) 推翻穆斯林禁令 廢除川普任內非法移民和內部執法政的命令 停止興建美墨邊界圍牆 暫緩賴比瑞亞人強制離境 預防和打擊基於性別認同或性取向的歧視 有關行政部門人事道德的行政命令 監管程序執行令和總統備忘錄

氣候變遷

拜登上任頭幾個月可望簽署多項針對氣候變遷的行政命令，包括在 2030 年之前保育美國 30% 土壤和水資源、北極國家野生動物保護區不得鑽油，並恢復和提升科學在政府決策扮演的角色。

一些氣候立法行動可能需要較長時間，例如推翻川普時代對乾淨空氣和碳排放放寬的規定。哥倫比亞法學院研究顯示，川普在四年任期內改變了超過 100 項環保規定。

巴黎氣候峰會將在今年 11 月於蘇格蘭格拉斯哥 (Glasgow) 舉行，由與會國家更新未來 10 年的碳排放目標。

