【Wen姐筆記】台積獨步武林 台股萬6新里程碑！本土金主進入結帳週

台股拚 1 萬 6000 點，果然還是由護國神積台積電領軍攻頂，台積電昨日上漲 26 元，漲幅 4.02%，助漲台股加權指數，讓加權指數昨日上漲 347.59 點，以 16153.77 點作收，成交值 3635 億元。不過台股距離農曆年封關只剩下 11 個交易日，本土金主也即將進入結帳週，仍需留意個股拉高後主力順勢下車。台股 16000 點能否站穩觀察位置為 16053 點，關鍵點位為 16027、16153 與 16288 點。

16000 點關卡兩端哨站為 15978 與 16027 點，16053 站穩，16100 點兩端哨站為 16078 與 16116 點，16153 點則是台股改寫歷史新高續航力的觀察指標，站穩之後 162Wen 姐筆記 00 點兩端哨站為 16183 與 16222 點。闖過 16258 將有機會挑戰 16300，16300 點兩端哨站為 16288 與 16325 點，要挺進 16400 點關卡，期間的重要中途站為 16366 點。

今天為周五，仍須提防周末連假調節壓力，15978 如未能站穩需提防回測 15951 與 15938 點，如棄守 15938 則離開 16000 點射門區，需提防回測 15900 點，兩端哨站為 15911 與 15888 點，如再失守，需提防震盪擴大。

台股今天的表現，台積電仍舉足輕重，不過高檔震盪必然擴大，加上本土金主進入結帳週，個股操作仍以防震為重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)