〈台股盤中〉台積電熄火壓盤 拚守穩萬六

台股今 (22) 日受到台積電熄火壓盤影響，加上台塑三寶同步走弱，開盤大跌近 170 點，跌破「萬六」關卡，盤面僅靠鴻海、聯電、股王大立光等電子權值股撐盤，指數拚守穩萬六關卡，預估今日成交量約 4500 億元。

受到英特爾委外代工政策不如市場預期積極，2023 年晶片仍將以自行生產為主，衝擊台積電股價，在歷經連 3 日強漲改寫新天價後，失望性賣壓出籠，今日股價回檔修正，跌幅超過 2.5%，其他近期表現強勢的電子權值股如聯發科、台達電，也拉回表現，跌幅分別超過 1.5、2.5%。

盤面電子權值股由股王大立光接棒演出，一改近兩周頹靡走勢，強漲 3.7%；聯電也大漲 3.5%；鴻海漲幅也超過 2.5%，股價衝破 120 元關卡、一度達 121.5 元，創 3 年多來新高價。

IC 設計族群表現火熱，智原、致新亮燈漲停，力旺大漲 8%，驊訊、聯詠、類比科漲幅超過 4%，金麗科、松翰上漲逾 3%，且包括聯詠、瑞昱與立積均改寫歷史新高價。

環球晶宣布上調收購世創價格，由每股 125 歐元調升至 140 歐元，股價也亮燈漲停表態，受環球晶強漲帶動，合晶也漲近半根停板，台勝科漲幅逾 2%。

PCB 族群同樣強勢表現，欣興漲幅達 4.6%，台光電、華通、景碩表現也都不俗；砷化鎵族群的宏捷科瞄準 5G 商機，將砸 5 億元擴充無塵室，股價強攻漲停，也帶動全新跟進漲近半根停板。

國泰證期分析師蔡明翰指出，中小型個股明顯反彈，櫃買指數回到月線之上，盤面權值股與中小型個股維持健康輪動，大盤多頭格局未變。