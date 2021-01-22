比特幣跌破30000美元 板卡廠承壓股價重挫

美國新政府正式上任，新任財長葉倫 (Janet Yellen) 近期釋出對虛擬貨幣疑慮的態度，導致比特幣連日走跌，回落至 30000 萬美元之下，近兩日跌超過 10%，拖累台板卡廠同步走跌，指標廠撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW) 等，今(22) 日股價跌幅都超過半根停板，回落至近兩個月低點。

撼訊、青雲從年初比特幣創高後一路走跌，失守短日均線、月線、季線關卡，其他挖礦概念股今同樣疲弱，麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW) 等今日跌幅也超過 2%。

根據最新報價，近一日比特幣失守 30000 美元大關，最低回落到 28850 美元，相比兩周前站上 42000 美元，震盪超過 10000 萬美元。

市場原本就對比特幣看法兩極，保守派認為比特幣屬於投機行為，因 2018 年曾面臨礦災衝擊，價格一度崩跌至萬元以下，另一方則認為，在疫情衝擊下，虛擬貨幣將可規避弱勢美元風險，甚至成為未來支付工具之一。

不過美國新財長葉倫近期釋出對虛擬貨幣疑慮，甚至點名將關切比特幣是否有非法用途上，引發比特幣價格大幅回落、泡沫化風險疑慮。