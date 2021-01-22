〈台股盤前〉台積電ADR續漲 震盪墊高格局無虞

在台積電繼續領軍衝高的態勢下，台股昨日飆漲 347.59 點，收在 16153.77 點，站穩萬六關卡，隨著美股的三大指數續刷新高、台積電 ADR 續漲，法人認為，台股有望維持偏多走勢，惟收周線之際，仍須留意漲多個股的獲利了結壓力。

三大法人昨日在集中市場轉為小幅買超 33.7 億元，其中，外資買超 21.2 億元，自營商買超 20.3 億元，僅投信賣超 7.79 億元。

美股方面，費城半導體指數上漲 47.14 點或 1.53%，收 3,132.17 點，那斯達克指數上漲 73.67 點或 0.55%，收 13,530.92 點，標普 500 指數上漲 1.22 點或 0.03%，收 3,853.07 點，均續創新高，僅道瓊指數略下跌 12.37 點或 0.04%，收 31,176.01 點。

我國總統蔡英文表示，提高再生能源使用符合國際潮流，也可幫助台灣打進國際大廠如蘋果、微軟、亞馬遜等綠電供應鏈，希望國內的太陽光電朝多元複合利用方向發展。

砷化鎵大廠宏捷科全力搶攻 WiFi6 和 5G 市場商機，公告擬斥資 5.17 億元興建無塵室並進行廠務擴建工程。

三星 Galaxy S21 5G 旗艦系列開放預購後，人氣熱絡，台灣三星透露，以三星商城加三星智慧館的狀況來看，預購量是前一代 S20 系列的 1.4 倍，有助相關供應鏈後市表現。

摩根士丹利報告指出，由於 iPhone 12 mini 銷售不佳，使蘋果大砍本季 iPhone 12 mini 訂單，總量高達 200 萬支，主力代工廠和碩恐受累，等於一季訂單量被大幅縮減 30%。

微軟宣布互動式白板 SurfaceHub2S 在台上市，提供 50 吋和 85 吋二個版本，而全新筆電產品 Surface Pro7 + 商務版也同步上市，有助相關供應鏈如群創、廣達，以及經銷商精誠、凌群等出貨動能。

法人指出，台積電頻創高，加上美國新任總統拜登的 1.9 兆美元刺激案可望近期於國會表決通過，而美國陸續有大型科技公司發布財報，市場一般預估將優於預期，有利大盤多頭行情高檔震盪，不過，仍須留意國內疫情變化，將成為短期干擾信心因素。