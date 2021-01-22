〈房產〉台中西屯區近四年工業地產成交逾百億元 大立光占4成最大戶

台中近年成為企業佈局重要策略基地，除光學元件大廠大立光 (3008-TW) 外，台商及外商也出現進駐台中熱潮，商仲業者統計 2017-2020 年的四年間，台中西屯區以 111 億元排名工業地產交易第一，其中，大立光出手金額達 46.46 億元，占總成交金額 41.8%，合計買進的面積達 1.81 萬坪，主要在台中工業區內。

據統計的近四年間，台中太平區以 73 億元，登上工業地產交易金額排行榜第二名，潭子區則以 66 億元排名第三。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，政府祭出優惠方案吸引台商回流，台中工業地產市場繳出漂亮的成績單，主要是台中有很好的都市發展、交通建設、人口與氣候等條件，成為企業青睞的重點區域，觀察這三個區域交易熱區都是沿著台 74 快速道路向外擴散，顯見交通便利性對於產業運輸物流與人才招工是重要考量。

排名第一的西屯區，區內主要有台中工業區，新進駐廠商大多屬於高科技業，像是大立光從 2014 年就開始回流台灣投資廠房，在近四年已經在台中工業區投入 46.46 億元購地，新投入興建的廠區將於 2023 年投產，此外進口車商汎德永業也看準台中市場，斥資近 5 億元買下 1 千多坪工業土地興建展示中心。

大立光位於台中的企業總部。(鉅亨網記者張欽發攝)

位居交易第二熱區的太平區，進駐廠商多為中小型企業，區內主要有太平產業園區及大里工業園區，其中太平產業園區從 2018 年陸續完工，有助區域內傳統產業轉型以及未登記工廠合法化，帶動工業地產交易規模穩定，未來政府還規劃捷運大平霧線，將經過大里工業區及太平產業區，有助產業發展。而排名第三的潭子區為精密機械重鎮，此一區域可說是蛋白區大翻身，2020 年交易金額約 43.3 億元，比 2019 年的 15.9 億元成長 171%。

近期在台中不少產業客戶都有急需擴廠、甚至大面積工業地需求，柯宏安表示，除了既有工業區外，政府近期也積極開發產業園區，加上工業區立體化方案，針對一般工業區及乙種工業區現有廠房可申請加高長胖解決空間不足問題，都有助緩解供需瓶頸。而產業活絡不僅帶動工業地產市場，大量就業人口也成為台中土地開發有力的需求支撐，預期這股前進台中熱潮將持續。